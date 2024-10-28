Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu mücadelesi oynanacak 8 maçla başlayacak.
Geçmiş yılların aksine bu yıl eleme müsabakalarının seribaşı takımların sahasında oynanması kuralı kaldırıldı. 4'ü Trendyol Süper Lig, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
Kupada yarınki müsabakaların programı şöyle:
13.00 Bursa Nilüfer-MKE Ankaragücü (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
13.30 Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.30 Sarıyer-Niğde Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 Alanya 1221-Adıyaman FK (Alanya Milli Egemenlik)
13.30 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Fethiyespor (İzmir Atatürk)
15.00 Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevne (Atatürk Olimpiyat)
17.30 23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor (Elazığ Atatürk)
20.30 Adanaspor-Çorluspor 1947 (Yeni Adana)
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
13.00 Bursa Nilüferspor-MKE Ankaragücü: Yunus Dursun
13.30 Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969: Kaan Kara
13.30 Sarıyer-Niğde Belediyespor: Hasan Avcı
13.30 Alanya 1221-Adıyaman FK: Tayfun Sarı
13.30 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Fethiyespor: Osman Köksaldı
15.00 Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevnespor: Reşat Onur Coşkunses
17.30 23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor: Yiğit Arslan
20.30 Adanaspor-Çorluspor 1947: Adem Cinek