Yavuz Ağıralioğlu Anahtar Parti'yi tanıttı

2023'te İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin tanıtımını yaptı.

2023'te düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın aday tercihine eleştiride bulunup İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Pazartesi günü başkent Ankara'daki ATO Congresium'da ekibiyle beraber Anahtar Parti'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Kısa hali A Parti olan siyasi yapının logosunda anahtar sembolü yer alıyor. Ağıralioğlu, partinin isminin belirlendiği süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı: "İsmi mukaddes işi ismine yakışmaz sonuçlar gördü millet, yoruldu. Bizim partinin ismi A Parti olsun dedim."

"Bu kadar kavram yorgunluğu üzerine bir de biz yük olmayalım dedim. Alfabenin ilk harfiyle başlayalım dedim," diye devam etti.

Ağıralioğlu, isimle ilgili düzenlenen görüşmelerin son aşamasında partinin siyasi işler başkanı Fuat Geçen'in tavsiyesine uyulduğunu belirtti: "Partinin sembolüyle ismi birleşsin, anahtarı olsun memleketin. O yüzden partimiz kısa takdimi A ile ifade edilen bir edebin, mesuliyeti anahtar olmakla takdim edilen bir partidir."

Önceki gün kendisini Anahtar Parti'nin "gayriresmi teşkilat başkanı" olarak tanıtan ve Euronews Türkçe'ye açıklamalarda bulunan Ayhan Erel, "Pazartesi günü yetki belgesi alındığında, partimiz tüzel kişilik kazandığında il başkanlıklarına da yetki belgesi verilecek. 20 ilde görevlendirmeler yapıldı," demişti.

Ağıralioğlu, İYİ Parti'de sözcülük, grup başkanvekilliği ve genel başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuş, 2023 yılında, İYİ Parti'nin de yer aldığı Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Cumhurbaşkanı adayı" göstermesine tepki olarak partisinden istifa etmişti.

22 Mart'ta, TBMM'de gazetecilere açıklama yapan Ağıralioğlu, "Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, güçlendirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeline dönüştü," ifadelerini kullanmıştı.

Önceki dönemde yer aldığı Büyük Birlik Partisi (BBP) Türk-İslam sentezi tandanslıyken İYİ Parti daha çok Türk milliyetçiliği çizgisindeydi.

Ayhan Erel ise, 2014-2016 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Aksaray İl Başkanlığı'nı yapmış, 2016'da, olağanüstü kurultay çağrı heyetini idare etmiş ve 2017'de İYİ Parti'nin kurucularından biri olmuştu.

Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifasıyla sonuçlanan TBMM'deki basın toplantısında, "Umut olarak kurulmuş masanın başka bir gündemle iktidar heveslerinin aparatı olarak dönüştürülmesine karşı çıktık. Biz umut olarak kurulmuş bu masada, ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz," ifadelerini kullanmıştı.

Devam eden günlerde yapılan genel seçimlerin 14 Mayıs'taki ilk turunda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'ndan 2,54 milyon fazla oy aldı. Erdoğan 27,13 milyon oy alırken Kılıçdaroğlu 24,6 milyonda kaldı.

İkinci turda da Erdoğan 27,73 milyon; Kılıçdaroğlu ise 25,43 milyon oy aldı. Oy farkı ise 2,29 milyon oldu. Bu sonuçla beraber Erdoğan bir kez daha cumhurbaşkanlığına seçildi.