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Annesiyle oynayan çocuğu ezerek öldürdü, daha sonra canına kıydı

İstanbul Esenyurt'ta bir sürücü, annesi ile sokakta oynayan çocuğa çarparak ölümüne neden oldu. Olayın ardından sürücü kendisini araç içerisine kilitleyerek intihar etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 16:59, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 17:02
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Annesiyle oynayan çocuğu ezerek öldürdü, daha sonra canına kıydı

Akçaburgaz Mahallesi'nde kargo firması şoförü Erdal Ç., sokakta annesi ile birlikte oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarptı.

Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken şoför Erdal Ç. ise olay yerinden kaçtı.

Birkaç sokak ilerleyen şoför Erdal Ç., kenara çekerek kendini araca kilitledi. Vicdan azabı yaşayan şoför Erdal Ç., bıçağıyla kendi boğazını keserek intihar etti.

Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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