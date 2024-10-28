Annesiyle oynayan çocuğu ezerek öldürdü, daha sonra canına kıydı

Akçaburgaz Mahallesi'nde kargo firması şoförü Erdal Ç., sokakta annesi ile birlikte oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarptı.

Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken şoför Erdal Ç. ise olay yerinden kaçtı.

Birkaç sokak ilerleyen şoför Erdal Ç., kenara çekerek kendini araca kilitledi. Vicdan azabı yaşayan şoför Erdal Ç., bıçağıyla kendi boğazını keserek intihar etti.

Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.