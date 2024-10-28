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Açık Radyo'nun lisansı neden iptal edildi?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Açık Radyo'nun yayın lisansını kanunlardan kaynaklanan görevini yerine getirerek iptal eden Üst Kurulumuzu hedef alan yanlı açıklamalar ile bu beyanlara dayanan yanlış ve eksik haberleri kabul etmiyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 17:58, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 18:00
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Açık Radyo'nun lisansı neden iptal edildi?

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), Açık Radyo'nun 5 kez program durdurma müeyyidesini uygulamaması ve yayınlarını sürdürmesi üzerine lisansının iptal edildiği belirtilerek, "6112 sayılı kanunda 'yayını durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir' hükmü yer almaktadır. Kanun koyucu bu konuda Üst Kurula takdir hakkı tanımamış ve müeyyidenin uygulanmaması durumunda lisans iptalini zorunlu kılmıştır." bilgisi verildi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, radyoda 1915 olayları için "soykırım" ve "katliam" ifadelerinin kullanıldığı ve program moderatörünce bununla ilgili bir düzeltme girişiminde bulunulmadığı belirtildi.

Bu yayınlarla ilgili, Açık Radyo'ya RTÜK tarafından en üst limitten idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uygulandığı anımsatılan açıklamada, "Ancak Açık Radyo'nun, herhangi bir yargı kararı bulunmamasına rağmen 5 kez program durdurma müeyyidesini uygulamadığı ve yayınlarına devam ettiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine Açık Radyo hakkında lisans iptali kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 32. maddesinin beşinci fıkrasında 'Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir' hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü gibi kanun koyucu bu konuda Üst Kurula herhangi bir takdir hakkı tanımamış ve müeyyidenin uygulanmaması durumunda lisans iptalini zorunlu kılmıştır. Söz konusu yayıncının RTÜK kararını Bölge İdare Mahkemesi'ne götürme hakkı bulunmaktadır.

Açık Radyo'nun yayın lisansını kanunlardan kaynaklanan görevini yerine getirerek iptal eden Üst Kurulumuzu hedef alan yanlı açıklamalar ile bu beyanlara dayanan yanlış ve eksik haberleri kabul etmiyoruz."

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