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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda düşüş sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı sonrasında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fahiş fiyat köpüğü belli başlı sektörlerde ortadan kalktı, kalkıyor, bunun devamı gelecek. Vatandaşımızın helal lokmasına göz dikenlere göz açtırmayacağız" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 18:06, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 18:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda düşüş sürecek

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 2 saat 10 dakika süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunmak üzere kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Milletimizin Kızılelması'na dönüşen Türkiye Yüzyılı inşası yolunda azim ve sabırla ilerliyoruz. İhanetlerin, sabotajların, alçak ve kalleş saldırıların irademizi örselemesine, bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz. Bugünkü kabine toplantımızda geniş yelpazede ülkemiz ve bölgemizin gündemindeki meseleleri ele aldık. Her konuda kabine üyelerimizle kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.

18 Ekim'de Ermenistan, Azerbaycan, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarını ülkemizde misafir ettik. Platformun önemli bir ihtiyacı giderdiğini müşahade ediyoruz. Bu yapıyı kurumsal bir yapıya kavuşturmak arzusundayız. Karabağ'da 30 yıllık işgalin sona ermesiyle birlikte Güney Kafkasya'da kalıcı barışa yönelik eşsiz bir fırsat yakalandı. Can Azerbaycan ve Ermenistan'ın bu doğrultuda gösterdikleri samimi çalışmaları yakından takip ediyoruz. Kalıcı barışa yönelik eşsiz bir dönem yakalandı. Azerbaycanlı kardeşlerimizle koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz.

"Milletimiz yaşadığı onca zorluğa rağmen bize inanıyor"
İş dünyamızın ekonomi politikamıza desteğini görmek inancımızı daha da perçinledi. Bölgemizde artan gerilimlere rağmen ekonomimizin temel göstergelerindeki iyileşme devam ediyor. Her alanda gözle görülür artış söz konusu.

Tüm dünyayla birlikte enflasyonda düşüş başladı. Fahiş fiyat köpüğü ortadan kalktı kalkmaya devam ediyor. Etiket oyunlarıyla ceplerini doldurmaya çalışanların tepesine bindik, bineceğiz. Biz göreve geldikten sonra enflasyonu tek haneye indirerek, bunların istismar zeminini ellerinden aldık. Salgının yanı sıra biz doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılara maruz kaldık.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerini yaşadık. Rusya-Ukrayna savaşından ülkemizi uzak tutsak da ekonomik yansımalarından uzak tutamadık. Bunlar rantçıların ellerini ovuşturmalarına yol açmıştır. Türkiye kazandıkça bunlar kaybettikleri için tetikçileri ile hemen taarruza geçtiler. Bunları da yavaş yavaş püskürtüyoruz.

Milletimiz yaşadığı onca zorluğa rağmen bize inanıyor. Allah'ın izniyle bu güveni boşa çıkarmayacağız. İş çevrelerimizle ve ihracatçılarımızla yakın istişare içinde süreci yürüteceğiz.

"Dış politikamızın ana omurgası Türkiye eksenidir"
Önceki hafta Scholz'u İstanbul'da ağırladık. Almanya'yla işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Ticaret hacmi hedefimiz 60 milyar dolar. İsrail'in katliamları gibi konularda fikir ayrılığımız olsa da Almanya, Avrupa'da en önemli ortağımızdır.

950 muhtarımızın katılımıyla buluşmamızı gerçekleştirdik. Bugüne kadar 41 binden fazla muhtar kardeşimizle bir araya geldik ülkemizin meselelerini istişare ettik. Uzun yıllar muhtarlarımız da elitist zihniyete maruz kalmıştı. Muhtarlarımıza hak ettiği değeri vererek bu anlayışı değişime zorladık.

Türkiye'nin coğrafi konumuna, hedeflerine, beşeri, tarihi, ticari bağlarına uygun şekilde, 360 derecelik perspektifle dış politikamızı icra ediyoruz. Başkalarının bize çizdiği istikamette değil, kendi çıkarlarımız doğrultusunda adımlarımızı atıyoruz.

Türkiye'nin çıkarı neredeyse oraya gidiyoruz. Daha önce farklı vesilelerle söylemiştim. Bizim dış politikamızın ana omurgası Türkiye Ekseni'dir. Türkiye'nin güvenlik hassasiyetleri, ekonomik ve ticari çıkarları her şeyin üzerindedir. Biz makas değiştirmiyoruz. Türkiye merkezli anlayışla, değişen küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almaya çalışıyoruz.

Türkiye-BRICS ilişkisi
BRICS Zirvesi'nde liderlerle ikili görüşmelerim oldu. BRICS platformunda yer alan ülkelerle ciddi işbirliği potansiyeline sahip olduğumuz kanaatindeyim.

Dünya yüz ölçümünün yüzde 30'unu, nüfusunun yüzde 45'ini kapsayan, petrol üretiminin yüzde 40'ın, ticaretin 5'te 2'sini gerçekleştiren, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alan ülkemiz için önemli fırsatlar sunan BRICS ile ilişkilerimizi ilerletmenin her bakımdan Türkiye'nin faydasına olacağını düşünüyorum. BRICS münasebetleri mevcut angajmanlarımızın alternatifi değil.

"Terörsüz Türkiye hedefimizdir"
TUSAŞ'taki terör saldırısında 5 vatan evladımızın şehit edildikleri haberini aldık. Saldırı zamanlaması ve seçilen hedefin tesadüf olmadığı açıktır. Bu kalleş terör eyleminin ülkemiz iç siyasetinde farklı iklime tekabül etmesi ayrıca manidardır.

Bölücü örgütün kimlerin maşası olduğu son saldırıyla bir kez daha kendini göstermiştir. Kandan beslenen terör baronlarının bölgemizde kendine yeni efendiler aradıkları anlaşılıyor. Türkiye olarak bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık. Bizim terörden ve patronlarından alacağımız mesaj olamaz.

Bu terör eylemi paniği, çaresizliğin emaresidir. 470'in üzerinde nokta hedef alındı. Aralarında sorumlu düzeyde canilerin de bulunduğu toplam 213 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

TSK'mız ve MİT'imiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı. Terör örgütlerini kumanda ederek ülkemizin gündemini belirleme peşinde koşanları da aynı şekilde hüsrana uğratacağız. Türkiye'ye hainlik eden, ihanet edenlerin akıbetleri berbat olacaktır.

"FETÖ elebaşının haysiyetsiz ölümü herkese ibret olmalı"
FETÖ elebaşının haysiyetsiz ölümü herkese ibret olmalıdır. Bu millete hainlik edenler ne bu dünyada ne de ebedi alemde iflah olmayacak, her zaman lanetle anılacaklardır.

Siyasi partilerimizin teröre karşı tek ses olmasını da takdirle karşıladık. Faili açık ortada olan terör eylemini dahi kınamayanları ise milletimize havale ediyorum.

Deprem bölgesindeki çalışmalar
Bu yılın sonuna kadar 201 bin 688 ev ve iş yerini daha teslim edeceğiz 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırı teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir hak sahibi bırakmayacağız.

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