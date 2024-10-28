MEB, öğretmen atamasında sıralamaları da açıklayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, itiraz süresi sona erdikten sonra, tercih aşamasında 20 bin öğretmen atamasında sıralamaları da açıklayacak.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında kabul edilecek ve itirazların değerlendirilmesi 11 Kasım'da tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçlarını 25 Ekim 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden adayların erişimine sundu.

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