'Terör ve açılım' anketinin sonuçları açıklandı. Hangi seçmen ne diyor

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Abdullah Öcalan" ile ilgili açıklamaları kamuoyunda yeni bir tartışma başlatmıştı. Bahçeli'nin bu açıklamaları siyasetten hem destek hem de tepki görmüştü. Toplum Çalışmaları Enstitüsü, "Terör ve açılım" konulu Toplumsal Eğişimler Araştırması'nda Bahçeli'nin açıklamaları sonrası başlayan tartışmalara seçmenlerin yaklaşımlarını ortaya koydu.

1502 kişi ile yapılan anketin sonuçlarına göre; MHP'nin oyunun kararsızlar dağıtıldığında, yüzde 7,5'e gerilediği kaydedildi.

Bahçeli'nin açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı "Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi olmayı teklif ediyorum" açıklamasının hatırlatıldığı araştırmada geçtiğimiz ay yüzde 32,7 ile birinci olan CHP'nin oyunun yüzde 26,9'a düştüğü görüldü.

Geçen ay gerçekleştirilen araştırmada yüzde 28,9 oy oranıyla ikinci parti olan AK Parti'nin oyu ise yüzde 32,1'e yükseldi.

Bahçeli'nin teklifini desteklemeyenlerin oranı yüzde 73,5

Araştırma kapsamında sorulan "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin son grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun" diyerek PKK terörünün sona erdirilmesi için Abdullah Öcalan'ın mecliste konuşma yapmasını önerdi. Siz bu öneriye katılıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 73,5'i 'Hayır katılmıyorum' yanıtını verirken, katıldığını söyleyenler ise yüzde 18,2 oldu.

MHP seçmenin ise sadece yüzde 27,2'si Bahçeli'nin açıklamalarını desteklediğini söylerken, açıklamayı doğru bulmadığını belirten MHP seçmeninin oranı ise yüzde 67,1 oldu. Seçmenin yüzde 5,7'si ise kararsız.

Özel'in açıklamalarına katılmayanların oranı yüzde 73,2

Ankette katılımcılara sorulan bir diğer soru da "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerini ait hissetmeyen bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum.' sözlerini destekliyor musunuz?" oldu.

Katılımcıların yüzde 19,5'i bu soruya 'evet destekliyorum' yanıtını verirken, 'hayır desteklemiyorum' diyenlerin oranı ise yüzde 73,2 oldu. CHP seçmeninin de yüzde 70,3'ü 'hayır desteklemiyorum' derken, desteklediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 24,2'de kaldı. CHP seçmeninin yüzde 5,8'i ise bu konu hakkında kararsız.

Öcalan için "serbest bırakılmalı" diyenlerin oranı yüzde 5 oldu

"PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili sizce devlet nasıl bir karar vermeli?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 45,5'i "İdam edilmeli", yüzde 33,2'si "Ömür boyu hapis cezası" yanıtını verdi. "Serbest bırakılmalı" diyenler yüzde 5, "Ev hapsine alınmalı" diyenler ise yüzde 4,9 oranında.

Anket sonuçlarının tamamını buradan okuyabilirsiniz