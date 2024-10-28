CHP, MEB önünde oturma eylemi başlatacak

Sabah saat 10.00 kadar sürmesi planlanan oturma eylemi sonrasında milletvekilleri, bakanlık önünden Sıhhiye'de bulunan Ankara Adliyesi'ne yürüyecek ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na Bakan Yusuf Tekin hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan suç duyurusunda bulunacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığında CHP milletvekilleri, mülakat sonuçlarına tepki göstermek ve tamamen kaldırılması için Milli Eğitim Bakanlığı önünde yarın akşam saat 22.00'de oturma eylemine başlayacak.

20 ilde 245 komisyon tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, 25 Ekim'de e-Devlet üzerinden açıklandı. Sonuçlar açıklanmasına rağmen aday öğretmenlerin sıralaması paylaşılmadı.

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