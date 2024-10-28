Kanalizasyon çalışmasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Durumu ağır olan Hatay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkartılan Hatay, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Taşeron olarak çalışan ve boru döşeme sırasında çukura inen Yunus Hatay, toprak yığını altında kaldı.

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Yaylıca Mahallesi'nde meydana geldi. Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) tarafından yapımına başlanan kanalizasyon çalışması sırasında toprak kaymayası meydana geldi.

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