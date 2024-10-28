Alevleri söndürmeye çalışırken, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

Yalnız yaşayan Ömer Ergene, iddiaya göre ocakta yemek yapmaya başladı. O sırada ocakta pişen yemek alev aldı. Ergene alevleri söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi.

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