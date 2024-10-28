Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı uzatıldı
Çanakkale'de yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Kasım'a kadar uzatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 21:26, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 21:30
Çanakkale Valiliği, 6 bin 831 sayılı kanun gereği görevliler haricinde ormanlara giriş yasağının 30 Kasım 2024 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.
Çanakkale Valiliği bu kararı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, beklenen yağışların gerçekleşmemesi, kuraklık ve riskli meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle aldı.