Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 142 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırın dorsesinde 142 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza ekipleri, gümrük sahası içerisinde bir tırın dorsesinde arama yaptı.

Ekipler, yaptıkları aramalarda 142 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.