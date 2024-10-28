Muğla'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü

Kozağaç Mahallesi'nde, Remzi Atila (82) ve eşi Gülper Atila'dan (82) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

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