Muğla'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 22:41, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 22:42
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.
Kozağaç Mahallesi'nde, Remzi Atila (82) ve eşi Gülper Atila'dan (82) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.
Sağlık ekipleri, Atila çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.
Çiftin cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.