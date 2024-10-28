Beşiktaş, ligdeki ilk mağlubiyetini derbide yaşadı

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Galatasaray'a 2-1 yenilen Beşiktaş, ligde bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı.



RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-0 geriye düşen siyah-beyazlı takım, uzatma bölümünde Ernest Muçi ile bir gol bulmasına rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinden önce ligde çıktığı 8 maçtan 6 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılmıştı.

Siyah-beyazlı takım bu sonuçla 20 puanda kalırken, Galatasaray ise puanını 28'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.





- Van Bronckhorst bu sefer kaybetti





Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst da ligdeki ilk mağlubiyetini Galatasaray karşısında gördü.



Beşiktaş kariyerindeki ilk resmi maçına Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı çıkan ve 5-0'lık galibiyet sevinci yaşayan Giovanni van Bronckhorst, sarı-kırmızılı takımla yapılan ikinci müsabakadan üzgün ayrıldı.







- Muçi 6 maç sonra gol attı





Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, bu sezonki ikinci golünü Galatasaray deplasmanında kaydetti.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Joao Mario'nun yerine oyuna giren Muçi, 90+4. dakikada şık bir golle imza attı.



Siyah-beyazlı futbolcu, bu sezon ligdeki ilk golünü ise 2. haftada oynanan Antalyaspor müsabakasında atmıştı.