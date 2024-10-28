Okan Buruk: Rakibe çok pozisyon vermedik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Beşiktaş galibiyeti sonrası değerlendirmede bulundu.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Psikolojik anlamda 8 puanlık bir fark oldu ve BAY haftasına giriyoruz. " diyen Buruk, "Samsunspor ile 6, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 8 puan var. Kazanmak istiyorduk." dedi.

"RAKİBE ÇOK POZİSYON VERMEDİK"

"Çok fazla derbi kazandık, burada odaklanmamız çok farklı oluyor." diyen Buruk, "Çok net pozisyon vermeden bitirdik. İki forvet oynadığımız için rakibi topa verdik. Orjinal bir sol bekle oynamadık. Barış'ın çok daha iyi oynadığı maçlar vardı. 4-4-2 oynayan bir takıma göre rakibe çok pozisyon vermedik. son dakika yediğimiz gol üzüleceğimiz yer olabilir. Hak ettiğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Birkaç gün dinlenip Tottenham maçının hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

ICARDI'NİN POZİSYONU

Buruk, Icardi'nin pozisyonu hakkında ise : "Penaltıyla ilgili bir darbe olduğu gözüküyor. Icardi de darbe olduğunu söyledi. İki takım için de verilen verilmeyenler oldu ama net pozisyon olarak Icardi'nin pozisyonu penaltı verilebilirdi." şeklinde konuştu.