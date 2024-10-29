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29 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

29 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 00:01, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 00:03
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29 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

CUMHURİYET'İMİZ 101 YAŞINDA

1- Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta törenlerle kutlanıyor.

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki resmi törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kutlamaları Kabul Töreni'ne ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programa katılacak.

(Ankara/11.00/13.00/19.00)

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, 1. Meclis önünde halk buluşmasına katılacak ve Anıtkabir'e yürüyecek.

(Ankara/11.00/12.00)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi'yi kabul edecek, TUSAŞ'ta Türkiye'nin İlk Genel Maksat Helikopteri GÖKBEY'in Teslim Töreni'ne katılacak.

(TBMM/ 17.30/Ankara/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası, İstanbul Boğazı'ndaki mücadeleyle tamamlanacak.

(İstanbul/11.45)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu mücadelesi başlayacak; 8 maç yapılacak.

3- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu rövanş maçında Ukrayna'ya Moldova'nın başkenti Kişinev'de konuk olacak.

(Kişinev/19.00)

3- THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında; Anadolu Efes, İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek, Fenerbahçe Beko ise İsrail'in Maccabi Playtika ekibiyle oynayacağı iç saha maçını Litvanya'nın Kaunas kentinde yapacak.

(İstanbul/20.30/Kaunas/21.30)

4- BKT Avrupa Kupası'nın 6. haftasında; A Grubu'nda Beşiktaş, Litvanya'nın Wolves, B Grubu'nda Türk Telekom ise Almanya'nın Veolia Towers takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Vilnius/20.00/Hamburg/21.30)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun dördüncü haftasında; ÇBK Mersin, Fransa'nın Tango Bourges Basket, C Grubu'nda Fenerbahçe Opet ise Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını konuk edecek.

(Mersin/18.30/İstanbul/19.00)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. hafta maçları oynanacak. Türk Hava Yolları-Beşiktaş, Sarıyer Belediyespor-Aras Kargo, Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin, Bahçelievler Belediyespor-VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit, Zerenspor-Kuzeyboru ve Nilüfer Belediyespor Eker-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/15.00/17.00/17.30/18.00/Aydın/15.00/Ankara/Bursa/18.00)

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