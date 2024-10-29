Kavgada açılan ateşle ağır yaralanan polis, hayatını kaybetti

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Sıddık Temel, çevredekiler tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnönü Mahallesi 9501 Sokak'taki iş yerine iki otomobille gelen kişiler, tartışmaya başladı.

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