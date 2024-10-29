'7 bin TL' mecburiyetini fırsata çevirdiler

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında devreye alınan '7 bin lira üzerindeki alışverişlerde kart veya banka kullanım' mecburiyeti bazı esnafların işine gelmedi. Tüketiciyi nakit ödemeye yönlendirmek isteyen işletmeler, 7 bin lira altındaki ödemelerde kredi kartı komisyon oranlarını yüzde 20'lere kadar çıkardı. Öte yandan hala 7 bin lira ve üzerindeki işlemler için nakit alımı yapan işletmeler olduğu görüldü. İstanbul'da bir halı yıkama firması, nakit ödeme için 3.200 lira talep ederken, aynı işlemin kredi kartı ile 3.860 lira olduğunu söyledi. Bir başka örnekte ise bir gözlük firması, nakitte 52 bin lira olan gözlük için kredi kartı ile 64 bin lira talep etti. Yine İstanbul'daki bir oto sanayiinde işlem yaptıran bir vatandaştan, 4.500 lira olan işlem ücretinin, kredi kartı ile yapılması durumda 6.000 lira olacağını ifade etti. Yaşanan mağduriyetler sosyal medya, şikayet siteleri ve CİMER'e yansıdı. Birçok tüketici son aylarda kart komisyon oranlarındaki artışlardan dolayı mağdur olduklarını ifade ediyor. Öte yandan bazı esnafların da "POS cihazı bozuk" yalanı söylediği de yapılan şikayetler arasında yer alıyor.

FARK YASAK, ŞİKAYET EDİN



Tüketici dernekleri ise kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ek komisyon alınmasının hukuken yasak olduğunu açıkladı. Bazı işletmelerin bu tür uygulamaları yasal gibi gösterdiğini ifade eden tüketici dernekleri "Tüketicilerimiz kimi zaman alışveriş sırasındaki yoğunluk sebebiyle bu uygulamalara boyun eğiyor, kimi zaman nakit taşıma alışkanlığı olmaması sebebiyle bu uygulamalara razı geliyor. Fakat bu uygulamaların bu şekilde devam etmesi halinde ilgili işletmeler bunu meşru bir zeminde yaptıklarını iddia etmeye başlıyor. Bankaların vermiş olduğu hizmeti kullanarak kendilerine maddi çıkar sağlayan iş yerlerini tüketicilerimiz her zaman şikayet edebilir. Kredi kartıyla alışverişlerde komisyon talep edilmesi durumunda, işletmelere cezai yaptırımlar uygulanmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

ŞİMŞEK "%2'LERE DÜŞTÜ" DEMİŞTİ



Bazı işletmelerin, bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini ifade eden Bakan Mehmet Şimşek, talep edilen farkın banka komisyon oranları ve geç ödeme sebebiyle olduğunu ifade etmişti. Şimşek, "Son dönemde bankaların komisyon oranları yüzde 2'lere kadar düştü" demişti.

KAAN ZENGİNLİ