Taklitçi Kasımı bekliyor

Kasım ayı, pahalı ve ünlü markaların birebir taklitlerinin en fazla piyasaya sürüldüğü dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Taklit, tağşiş ve son kullanma tarihi geçen ürünleri elinden çıkarmak isteyenler; indirim sezonunu dört gözle bekliyor. Çünkü bu ayda sözde kampanyalara aldanıp gereğinden fazla alışveriş yapmaktan gözümüz bir şey görmüyor. Haliyle aldıklarımıza dikkat etmiyoruz. Özel birkaç günden oluşan kasım dönemi yaklaştıkça yetkililerden ve sektör temsilcilerinden peşi sıra uyarılar geliyor.

BİREBİR SAHTESİNİ ARAYA SIKIŞTIRIYOR

Söz konusu sürecin yakından takip edileceğini açıklayan Ticaret Bakanlığı, olası şikayetler için 'https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi' internet adresini duyurdu. Ancak tüm önlemlere rağmen en önemli unsur, tüketicinin otokontrolü olarak gösteriliyor. Gerçek anlamda indirim yapılmadığına yönelik tüm eleştirilere rağmen son yıllarda kasımda tam bir alışveriş furyası yaşanıyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu geçtiğimiz günlerde, "Tüm kampanya günleriyle beraber kasımda 500 milyar liralık rekor alışveriş bekliyoruz" diyerek buradaki çılgınlık potansiyelini özetlemişti. 'Kurt puslu havayı sever' sözüne benzer şekilde fırsatçılar da sepetine ürün atmaktan dikkati dağılmış vatandaşı seviyor.

YÜZDE 70 İNDİRİME ALDANMA

Son yıllarda yaygınlaşan sahte veya taklit ürün satışlarına dikkat etmek gerekiyor. Tekstil, kozmetik, aksesuar ve züccaciye ürünlerinde sıkça görülen ünlü markaların birebir taklidi internetten bir şekilde satılıyor. Fırsatçılar ise, sepete bulduğumuzu attığımız sezonda özellikle bilinçsiz tüketiciye sahte malları satıyor. Kampanya süreleri kısa olduğu ve fazlaca alışveriş yaptığımız için taklit ürün satıcıları büyük e-ticaret sitelerine bile sızarak satış yapabiliyor. En çok sahte parfüm, tişört, gözlük, tencere veya şapka gibi ürünler öne çıkıyor. Sokakta birebir taklidini gördüğümüz ve 300-400 lira gibi rakamlardan satılan mallar, internette 'yüzde 70 indirim' gibi sloganlarla binlerce liraya pazarlanıyor.

ÖNCE FİYAT YÜKSELT SONRA İNDİRİM YAP

Yıllardır yapılan uyarıları hatırlarsak öncelikle, indirim ayından önce fiyatlar yükseltilip; sonra kampanya varmış gibi düşürülebiliyor. Bu nedenle ilgili ürünün fiyatını şimdiden not etmenizde ve hatta karşılaştırma sitelerinden en düşük rakamı kontrol etmenizde fayda var. Böylece sepetinizde gerçekten kampanya olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca; ünlü pazar yerlerinin kopyalanmış adresleri, başka linke yönlendiren adresler gibi sorunlarına dikkat diyelim.

3,4 TRİLYON TL'LİK E-TİCARET PİYASASI

Geçen yıl 5,8 trilyon dolarlık küresel e-ticaretin 2024'te 6,3 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor. 2023'te 1,85 trilyon lira olan Türkiye pazarının yıl sonunda 3,4 trilyon lira olması bekleniyor. Bizim kasım ayı beklentimize gelince. Tüm uyarılara rağmen, gireceğiz uygulamalara, basacağız kart numarasını boş alanlara. Onun dışındakiler malum. Su geçirmez yelek, üşütmeyen ceket, başa gelmeyen dert, nakitte jest... Sorumlu bir vatandaş, işine sadık bir muhabir olarak tüm bunlardan ne öğrendik: "Maaş yatsın alacam seni, siyah kaban. Kimseye bırakmam, benimsin..."

Orhan Orhun Ünal