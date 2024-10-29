Kabine üyelerinden Cumhuriyet Bayramı mesajları

Bakanlar, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitleri, kahraman gazileri rahmet, minnet ve saygıyla anarak, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet'in 101. yılına kavuşmanın heyecanı ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Mayası birlikte yoğrulan aziz milletimizin, emperyalist güçlere geçit vermeyerek istiklal ve istikbalimiz için verdiği kahramanca mücadele sonrası kurulan Cumhuriyetimiz, asırlık bir çınara dönüşmüştür. Her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla bezenmiş, ecdadımızın bizlere emaneti olan ülkemizi, birlik ve beraberlik ruhuyla geleceğe emin adımlarla taşıma gayretindeyiz." ifadesini kullandı.

Temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesi, demokrasi standartlarının daha da yükseltilmesi, milletin refahı ve huzuru için çalıştıklarını belirten Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerini hayata geçirmek, adalet ve hukuk başta olmak üzere Türkiye'yi her alanda daha da güçlendirmek için adımlarını kararlılıkla attıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "Destansı bir kurtuluş mücadelesiyle kazandığımız bağımsızlığımızı, 101 yıl önce bugün Cumhuriyet ile taçlandırdık. Kahraman ecdadımızın milli mücadelemizde gösterdiği sarsılmaz azim ve kararlılığı, bize emanet edilen kutlu bir miras olarak görüyor, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aziz vatanımızı ilelebet korumak ve bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak için, aynı ruh ve adanmışlıkla durmaksızın çalışıyoruz." paylaşımında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabındaki kutlama mesajında, "Aziz milletimizin bütün imkansızlıklara göğüs geren mücadele azmi ve kararlılığıyla kurduğu Cumhuriyetimizin 101. yılında, büyük ve güçlü Türkiye hedefi için emin adımlarla ilerliyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı çalışmalarımızla ülkemizi milletçe birlikte büyütmeye devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise sosyal medya hesabından, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarının yer aldığı görüntüleri paylaşarak, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünü kutladı.

- "Cumhuriyet, büyük ve güçlü Türkiye'nin temelindeki harçtır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Bizim Cumhuriyetimiz, bedeli Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, bedeli Afyon ovalarında şehitlerimizin kanlarıyla ödenen Milli Mücadele'nin taçlanmış halidir. Cumhuriyet, büyük ve güçlü Türkiye'nin temelindeki harçtır. Haksızlıklar karşısında dimdik durmaktır." sözlerini sarf etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Bir asrı geride bırakan şanlı Cumhuriyetimiz 101. yılında yeni başlangıçların, yeni mücadele ve meydan okumaların çağına, Türkiye Yüzyılı'na yelken açmıştır. Bu yeni dönem, milletimizin kararlılığı ve azmiyle daha da güçlenerek şekillenecektir. Bugün, 29 Ekim 1923'ün eskimeyen heyecanı ve gururu ile Cumhuriyetimizin değerlerini koruyarak geleceği inşa ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerleme yolunda karşısına çıkan hiçbir engel bizleri yıldırmayacaktır, tam aksine, bu yolda azimle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 101. yılında Cumhuriyet çatısı altında, Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde geleceğe umutla bakmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık ve onur mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olduğu gibi adaletin, özgürlüğün, demokrasinin ve ilerlemenin, dolayısıyla müreffeh yarınlarımızın teminatıdır. Bir asırdır olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimiz; köklerinden aldığı kuvvetle yarınlara uzanacak, milli ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen evlatlarımızın ellerinde yükselecektir. Eğitim ailesi olarak Türkiye Yüzyılı'nda milli bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek için ahlaklı, erdemli; milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bilge nesilleri hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, Cumhuriyet tarihimiz için bir dönüm noktası olmasını umuyoruz."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise paylaşımında, "Cumhuriyetimizin 101. yılında mazimizden aldığımız güçle, ecdadımızın emaneti aziz vatanımız için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde sağlık alanında da dünyada öncü ve örnek bir ülke olma yolunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.