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Derbi sonrası muhabire saldırı: Bir kişi tutuklandı

Trendyol Süper Lig'de, dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 15:38, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 15:50
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan olaylara müdahale etti.

Yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan spor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edildi.

Araştırmalarda, Kaplan'ı darbeden şüphelinin S.G. olduğu belirlendi.

Yakalanıp gözaltına alınan S.G. hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı.

Şüpheli S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın uğradığı fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), saldırıya uğrayan Emre Kaplan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Trendyol Süper Lig'de Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın saldırıya uğradığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastanede tedavi altına alınan Emre Kaplan'a yapılan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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