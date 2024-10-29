İsrail'in Gazze'de bir binaya düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 93'e çıktı

Kirayı 20 lira eksik ödeyen kiracıya tahliye kararı
Kirayı 20 lira eksik ödeyen kiracıya tahliye kararı
TUSAŞ'a saldırı görüntülerini paylaşanlara soruşturma açılacak
TUSAŞ'a saldırı görüntülerini paylaşanlara soruşturma açılacak
THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel ucuz bilet kampanyası
THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel ucuz bilet kampanyası
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Okullarda 'Kızılay öğretmeni' dönemi başlıyor
Okullarda 'Kızılay öğretmeni' dönemi başlıyor
Togg, yollara çıkışının 2. yılını kutluyor
Togg, yollara çıkışının 2. yılını kutluyor
Ekonominin kasım ajandası yoğun
Ekonominin kasım ajandası yoğun
Erdoğan: Yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arefesindeyiz
Erdoğan: Yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arefesindeyiz
Her iki firmadan biri merdiven altı
Her iki firmadan biri merdiven altı
Hastane alma hayali kuran doktoru dolandırdılar: 1 milyon dolar kaptırdı
Hastane alma hayali kuran doktoru dolandırdılar: 1 milyon dolar kaptırdı
Taklitçi Kasımı bekliyor
Taklitçi Kasımı bekliyor
'7 bin TL' mecburiyetini fırsata çevirdiler
'7 bin TL' mecburiyetini fırsata çevirdiler
Erdoğan tebrik etmiş! Hükümetten Bahçeli'nin çağrısına tam destek
Erdoğan tebrik etmiş! Hükümetten Bahçeli'nin çağrısına tam destek
Ameliyatın ertelenmesine sinirlendi...Doktora saldırdı
Ameliyatın ertelenmesine sinirlendi...Doktora saldırdı
FETÖ'den ihraç polis memuru intihar etti
FETÖ'den ihraç polis memuru intihar etti
Yeni girişimlere 44 milyon liralık 'melek' desteği
Yeni girişimlere 44 milyon liralık 'melek' desteği
İmralı görüşmesinden yeni detaylar ortaya çıktı
İmralı görüşmesinden yeni detaylar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda düşüş sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda düşüş sürecek
Açık Radyo'nun lisansı neden iptal edildi?
Açık Radyo'nun lisansı neden iptal edildi?
Ekonomistlerden asgari ücret zammı için çağrı
Ekonomistlerden asgari ücret zammı için çağrı
Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan 'ucuz et' uyarısı!
Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan 'ucuz et' uyarısı!
Yenidoğan çetesi hakkında 350 şikayet geldi
Yenidoğan çetesi hakkında 350 şikayet geldi
Yolcu treni beton pompasına çarptı: 1 makinist öldü
Yolcu treni beton pompasına çarptı: 1 makinist öldü
Ruhsatsız silahla yakalanan şüpheliye örnek tutuklama kararı
Ruhsatsız silahla yakalanan şüpheliye örnek tutuklama kararı
Akaryakıta indirim yolda! 'Misilleme' sonrası petrol sert düştü
Akaryakıta indirim yolda! 'Misilleme' sonrası petrol sert düştü
Türkiye'de piyasanın bir numarası hala dizel
Türkiye'de piyasanın bir numarası hala dizel
Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur
Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur
Bakan Bayraktar: Oyun değiştirici hamle yaptık
Bakan Bayraktar: Oyun değiştirici hamle yaptık
9 işçinin toprağa gömüldüğü altın madeni açılışa hazırlanıyor
9 işçinin toprağa gömüldüğü altın madeni açılışa hazırlanıyor
Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail'in Gazze'de bir binaya düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 93'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da 5 katlı bir binaya düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e yükseldiği ve 40 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 14:01, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 14:01
Yazdır
İsrail'in Gazze'de bir binaya düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 93'e çıktı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da Ebu Nasır ailesine ait yerinden edilmiş 200 Filistinlinin sığındığı beş katlı bir binayı bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, Ebu Nasır ailesine ait bir binayı bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdi. 93 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi kayboldu ve onlarca kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun bombaladığı binada çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine insani ve tıbbi yardım ulaştırılmasına engel olduğuna işaret edilen açıklamada, bu son saldırının da bölgede sağlık sistemini çökertme, 4 hastaneyi hizmet dışı bırakma planı kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler kurumlarına Gazze Şeridi'nin kuzeyine "çok geç olmadan" doktor, sağlık ekibi ile ambulans ve sivil savunma araçları gönderilmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail saldırısının kınandığı açıklamada, tüm dünya ülkelerine kadınları, çocukları ve yerinden edilmiş sivilleri hedef alan bu saldırıyı kınama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde süren soykırım ve etnik temizlikten, sivillere karşı yapılan bu saldırıdan işgalci İsrail'i, ABD yönetimini, İngiltere'yi, Almanya'yı, Fransa'yı ve soykırıma katılan diğer ülkeleri sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, sivil savunma ve ambulansların bölgeye ulaşamaması nedeniyle İsrail'in hedef aldığı binada enkaz altında kalanlar oldu.

Saldırıda yaralanan ve durumu ağır olan en az 20 kişi, İsrail saldırıları altındaki Kemal Advan Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in 25 gündür kuşatmasını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler hayatta kalma mücadelesi veriyor

- Hamas, İsrail saldırısını kınadı

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırı kınandı.

Açıklamada, "Bu sabah Beyt Lahiya'da yaşanan korkunç katliam, Siyonistlerin halkımıza yönelik soykırım ve göçe zorlama planlarını teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Arap ülkeleri ile uluslararası toplumun sessizliğine değinilen açıklamada, İsrail'in bu sessizlikten faydalanarak katliamlarını yapabildiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası yapıların, masum sivillerin korunmasına yönelik hukuki ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmede başarısız olduğuna dikkati çekildi.

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın durdurulması için derhal harekete geçilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, İsrail saldırılarının durdurulamaması durumunda tüm bölgeye yayılacağı uyarısında bulunuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber