Dolar 34,29 seviyesinden işlem görüyor

Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü 34,3021'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 34,2900'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 37,1060'tan, sterlin/TL önceki kapanışa paralel 44,4700'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 104,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de bu hafta açıklanacak yoğun makroekonomik veri takvimi öncesinde varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor.

Ülkede ekonominin "yumuşak iniş" ihtimali yatırımcıların odağında kalmayı sürdürse de enflasyonla mücadelede Fed'in yol haritasına yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam ve büyüme verilerinin yakından takip edileceğini kaydederek, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatı hakkında daha çok bilgi verebileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor. Bankanın aralıkta faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler yüzde 70 olarak fiyatlanıyor.

Bugün, yurt dışında ABD'de toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin destek, 105 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını aktardı.