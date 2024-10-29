Togg, yollara çıkışının 2. yılını kutluyor

Türkiye'yi, elektrifikasyon, mobilite ve otonomi teknolojileri ile şekillenen alanda küresel bir teknoloji ve üretim üssü haline getirecek en önemli adım olan yerli otomobil markası Togg, etrafında şekillenecek yeni e-mobilite endüstrisine de öncülük ediyor.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin yerli otomobil hayali ilk olarak "Devrim" otomobiliyle somutlaştı. 1961 yılında Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk otomobil olan "Devrim" sonraki süreçte seri üretime geçemedi.

O tarihten bu yana birçok girişim ve fikir oluşsa da Türkiye'nin hayali Togg ile gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla bir araya gelen "Babayiğit"ler Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) kurdu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Anadolu Grubu, BMC, Zorlu Holding ve Turkcell'in ortak girişimiyle yerli otomobil için ilk imzalar 2017 yılında atıldı. Değişen çağda, elektrifikasyon ve otonomi teknolojilerinde elde edilecek yetkinlikler ile küresel düzeyde rekabetçi konuma gelinmesi hedefiyle, yerli otomobil projesi hayata geçirilmiş oldu.

Yerli otomobilin somutlaşması sonrasında Türkiye'nin global çaptaki teknoloji ve sanayi firmalarında görev yapan "beyinler" göreve çağrıldı. TOGG'un üst yöneticiliğine Mehmet Gürcan Karakaş atandı.

- Togg ilk kez sahnede

Tüm bu girişimlerin sonucunda yerli otomobil doğdu. Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili, 27 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de düzenlenen programla tanıtıldı.

Yerli otomobilin tanıtılmasının ardından seri üretime geçişin önemli ayağı olan fabrika kurulumu için çalışmalar hızlandırıldı. Togg'un sadece hayallerde kalmaması, seri üretime geçerek mümkün olacaktı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2020 yılında temeli atılan fabrikanın inşası hızla devam etti.

29 Ekim 2022'de fabrikada seri üretime geçildi ve Türkiye'nin yerli otomobili yollara çıkmaya başladı.

- Togg, küresel alanda da boy gösterdi

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtılan yerli otomobil, ilk kez uluslararası bir fuarda boy göstermiş oldu. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, lansmanda aracı tanıttı.

- İlk satışlar 2023 yılının mart ayında yapıldı

Yerli otomobil, Ekim 2022'de seri üretime başlarken, ilk satışlar 2023 yılının mart ayında yapıldı.

Seri üretime geçtiği dönemden 2024 yılı eylül ayına kadar toplam 37 bin Togg satıldı.

AA muhabirlerinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 2023 yılı ve 2024 ocak-eylül dönemleri itibarıyla yaklaşık olarak satılan her 3 elektrikli otomobilden biri Togg oldu.

Yerli otomobil, geçen sene satılan toplam elektrikli otomobillerin yüzde 27'sini, bu yılın 9 aylık döneminde de yüzde 28'ini oluşturdu.

Böylece, Türkiye'de 2023 yılında satılan toplam 72 bin 179 elektrikli otomobilin 19 bin 583'ü, bu yılın ocak-eylül döneminde satılan 60 bin 838 elektrikli otomobilin 17 bin 49'u Togg oldu.

- Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında

Yerli otomobil, 2023 yılında 24,3 milyar liralık üretimden satışla İstanbul Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda listeye 42. sıradan girdi.

- 81 ilde sarj ağı kuruldu

Togg, mobilite alanında öncü rolüyle elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasında en büyük kriter olan şarj ağını da oluşturmaya devam ediyor. Togg'un yüzde 100 iştirak firması Trugo, Türkiye genelinde yüksek hızlı şarj cihazlarından oluşan şarj istasyonları kurma hedefiyle yola çıktı. Şu anda 81 ilin tamamında şarj ünitesi sayısı 700'ü, soket sayısı ise 1.400'ü aşan Trugo şarj istasyonları, tüm elektrikli araçlara hizmet veriyor.

- Fuat Tosyalı, yönetim kurulu başkanı seçildi

TOGG'un yönetim kuruluna ortak şirketleri temsilen yeni isimler katıldı. Yönetim kurulu üyelerinin değişimleri şirketin 24 Eylül'deki Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gerçekleşirken, 3 Ekim 2024'teki ilk yönetim kurulu toplantısında TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Fuat Tosyalı seçildi.

- Birçok anlaşmaya imza atıldı

TOGG ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası ICBC Turkey ile 400 milyon yuanlık kredi anlaşmasına imza attı.

Togg T10X, mart ayında uzaktan yüklenen (OTA- Over The Air) yeni yazılımıyla güncellendi. 1.4.0 ile T10X ekranları yepyeni bir arayüz tasarımına kavuşurken, uygulamalar artık tam ekran görülmeye başladı.

Kullanıcılara ekran arka planında farklı renk temaları seçme imkanı sunulurken, 1.4.0 ile ayrıca aynı T10X'i kullanan farklı kullanıcılar için profil bazlı kişiselleştirme hafızası da sunulmaya başlandı.

Bu gelişmelere ek olarak mayıs ayında Türk Hava Yolları (THY) ile yapılan işbirliğiyle TOGG, dünyada kullanıcılarına kara yolunda mil kazandıran ilk şirket oldu. Bu kapsamda T10X ile kara yolundan yapılan yolculuklarda da mil kazanma dönemini başlatıldı.

- "Türkiye'de Yılın Otomobili" oldu

Yerli otomobil haziran ayında "Türkiye'nin Otomobil Oscarı" olarak adlandırılan "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının kazananı oldu. Togg, yarışmada 63 otomotiv gazetecisinden toplamda 2 bin 630 puan aldı.

- Togg'un yeni sedan modeli tanıtıldı

Ağustosta Togg'un 2019 yılında ön gösterimini yaptığı ve dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te dünya kamuoyuyla güncel tasarımını paylaştığı ikinci akıllı mobilite cihazı T10F'in mühendislik testleri başladı.

2025'te piyasaya sunulması beklenen Togg'un ilk sedan modeli T10F de TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Adana'da görücüye çıktı.

Bu kez biraz daha spor ancak aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak.

2030 yılına kadar 5 farklı modelde 1 milyon araç üretme vizyonuyla çalışmalar kesintisiz devam ediyor.