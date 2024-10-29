Yozgat'ta gübre çukuruna düşen 3'üncü kişi de öldü

Yakındaki inşaat işçilerinin yardımıyla kurtarılan ve çukurdaki gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi hastaneye kaldırılmış, Sinan Budak ve Veysel Taştan yaşamını yitirmişti.

Boğazlıyan ilçesinde dün, Sinan Budak'a ait ahırda çobanlık yapan Afganistan uyruklu Muhammed Ali Kerim ahırın gübre çukuruna düşmüş, çobanı kurtarmak isterken Veysel Taştan ve Sinan Budak da çukura düşerek mahsur kalmıştı.

Öte yandan, ahır sahibi Sinan Budak, bir dönem CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığını yürütmüş ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Boğazlıyan Belediye Başkan adayı olmuştu.

Olayın ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çoban Muhammed Ali Kerim de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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