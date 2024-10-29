Turuncu kategoride yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kirayı 20 lira eksik ödeyen kiracıya tahliye kararı
Kirayı 20 lira eksik ödeyen kiracıya tahliye kararı
TUSAŞ'a saldırı görüntülerini paylaşanlara soruşturma açılacak
TUSAŞ'a saldırı görüntülerini paylaşanlara soruşturma açılacak
THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel ucuz bilet kampanyası
THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel ucuz bilet kampanyası
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Okullarda 'Kızılay öğretmeni' dönemi başlıyor
Okullarda 'Kızılay öğretmeni' dönemi başlıyor
Togg, yollara çıkışının 2. yılını kutluyor
Togg, yollara çıkışının 2. yılını kutluyor
Ekonominin kasım ajandası yoğun
Ekonominin kasım ajandası yoğun
Erdoğan: Yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arefesindeyiz
Erdoğan: Yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arefesindeyiz
Her iki firmadan biri merdiven altı
Her iki firmadan biri merdiven altı
Hastane alma hayali kuran doktoru dolandırdılar: 1 milyon dolar kaptırdı
Hastane alma hayali kuran doktoru dolandırdılar: 1 milyon dolar kaptırdı
Taklitçi Kasımı bekliyor
Taklitçi Kasımı bekliyor
'7 bin TL' mecburiyetini fırsata çevirdiler
'7 bin TL' mecburiyetini fırsata çevirdiler
Erdoğan tebrik etmiş! Hükümetten Bahçeli'nin çağrısına tam destek
Erdoğan tebrik etmiş! Hükümetten Bahçeli'nin çağrısına tam destek
Ameliyatın ertelenmesine sinirlendi...Doktora saldırdı
Ameliyatın ertelenmesine sinirlendi...Doktora saldırdı
FETÖ'den ihraç polis memuru intihar etti
FETÖ'den ihraç polis memuru intihar etti
Yeni girişimlere 44 milyon liralık 'melek' desteği
Yeni girişimlere 44 milyon liralık 'melek' desteği
İmralı görüşmesinden yeni detaylar ortaya çıktı
İmralı görüşmesinden yeni detaylar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda düşüş sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda düşüş sürecek
Açık Radyo'nun lisansı neden iptal edildi?
Açık Radyo'nun lisansı neden iptal edildi?
Ekonomistlerden asgari ücret zammı için çağrı
Ekonomistlerden asgari ücret zammı için çağrı
Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan 'ucuz et' uyarısı!
Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan 'ucuz et' uyarısı!
Yenidoğan çetesi hakkında 350 şikayet geldi
Yenidoğan çetesi hakkında 350 şikayet geldi
Yolcu treni beton pompasına çarptı: 1 makinist öldü
Yolcu treni beton pompasına çarptı: 1 makinist öldü
Ruhsatsız silahla yakalanan şüpheliye örnek tutuklama kararı
Ruhsatsız silahla yakalanan şüpheliye örnek tutuklama kararı
Akaryakıta indirim yolda! 'Misilleme' sonrası petrol sert düştü
Akaryakıta indirim yolda! 'Misilleme' sonrası petrol sert düştü
Türkiye'de piyasanın bir numarası hala dizel
Türkiye'de piyasanın bir numarası hala dizel
Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur
Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur
Bakan Bayraktar: Oyun değiştirici hamle yaptık
Bakan Bayraktar: Oyun değiştirici hamle yaptık
9 işçinin toprağa gömüldüğü altın madeni açılışa hazırlanıyor
9 işçinin toprağa gömüldüğü altın madeni açılışa hazırlanıyor
Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
Ana sayfaHaberler Terör

Turuncu kategoride yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Terörde Aranalar Listesinde, 'Turuncu' kategoride yer alan sözde PKK'lı 'Kato Jirka' bölge sorumlusu 'Ferhat Serhildan' kod isimli İlhan Tekinalp ve 'Devrim Cudi' kod isimli Recep Kipçak'ın Siirt'in Pervari kırsalında icra edilen operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 11:58, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 12:00
Yazdır
Turuncu kategoride yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Turuncu kategoride yer alan sözde Kato Jirka bölge sorumlusu Ferhat Serhildan kod adlı İlhan Tekinalp ve Devrim Cudi kod adlı Recep Kipçak isimli PKK'lı teröristler Siirt ili Pervari kırsalında Jandarma tarafından gerçekleştirilen 'GÜRZ-24' operasyonunda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından J-SİHA destekli ve Jandarma ATAK Taaruz Helikopterleri himayesinde zırhlı araçlarla bölgeye sevk edilen, JÖH, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik korucularıyla icra edilen temas aramasında etkisiz hale getirilen teröristlerin; sözde Botan Eyaletinde faaliyet gösterdikleri, halktan tehdit ve şantaj ile erzak/malzeme temin ettikleri, bölgede güvenlik güçlerine yönelik eylem arayışında oldukları, yaylalarda göçerlik yapan vatandaşlara yönelik eylem yapılması amacıyla talimat verdikleri, 13 Eylül 2023 tarihinde, Şırnak Beytüşşebap Yeşilöz, Mezraa, Van-Çatak arasında kalan yaylada bir vatandaşımızın öldürülmesi olayını gerçekleştiren teröristler arasında oldukları tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber