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Yolcu treni raylarda bırakılan beton pompası aracına çarptı

Edirne'de yolcu treni, raylarda terk edilen beton pompası aracına çarptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 12:40, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 12:40
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Yolcu treni raylarda bırakılan beton pompası aracına çarptı

İstanbul - Sofya seferini yapan tren, Sarıbayır mevkisindeki raylarda bırakılan 06 GF 1026 plakalı beton pompası aracına çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çarpmanın etkisiyle devrilen araçta kimsenin olmadığını belirledi.

Başka bir lokomotifle Ayşekadın Garı'na çekilen trendeki 35 yolcu, kara yoluyla Kapıkule Garı'na götürüldü.

Polis, raylarda bırakılan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Demir yolu kazadan kısa süre sonra geçişlere açıldı.

Araç bulunduğu alandan ekiplerce vinçle kaldırıldı.

Demir yolundaki seferlerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı öğrenildi.

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