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Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri'nin Naim Kasım olduğu duyuruldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 13:14, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 14:32
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Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi.

Naim Kasım, daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.

- Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir?

Beyrut'ta 1953 yılında dünyaya gelen Naim Kasım, 30 yıldan uzun süredir İran destekli Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden biri.

Lübnan Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun olan Kasım, 1970'lerde Lübnanlı Müslüman Öğrenciler Birliğini kurdu.

Kasım, daha sonra Lübnan'daki Şii Emel Hareketine katıldı.

İran'daki 1979 devriminin ardından Kasım, Emel Hareketinden ayrıldı. İran'daki devrim, birçok Lübnanlı Şii aktivistin siyasi düşüncesini de şekillendirdi.

Kasım, 1982'de İsrail'in Lübnan'ı işgaline yanıt olarak, İran Devrim Muhafızlarının desteğiyle kurulan Hizbullah'ın temelini atan toplantılara katıldı.

Kasım, 1991 yılında silahlı hareketin o zamanki Genel Sekreteri Abbas el-Musavi tarafından Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

Musavi, ertesi yıl İsrail'in helikopter saldırısında öldürüldü ve Hasan Nasrallah Hizbullah'ın yeni lideri oldu. Nasrallah lider olduğunda da Kasım, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine devam etti.

Kasım, uzun süredir Hizbullah'ın önde gelen sözcülerinden biri olarak son bir yıldır İsrail ile yaşanan çatışmalarla ilgili uluslararası basına açıklamalarda bulunan bir isimdi.

Aynı şekilde Kasım, Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından televizyondan açıklama yapan ilk Hizbullah üst düzey yöneticisi idi.

Kasım, 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın eski Genel Sekreterinin yerine "en erken fırsatta" bir halef seçeceğini ve Filistinlilerle dayanışma içinde İsrail'e karşı mücadeleye devam edileceğini söylemişti.

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