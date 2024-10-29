Çocukların bayraklı, marşlı 29 Ekim coşkusu

Tokat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanırken; Turhal ilçesi Kayacık Mahallesi'nde çocuklar ellerinde Türk bayrakları ile sokak sokak gezdi. Çocuklar, İzmir Marşı'nı söyleyerek bayram coşkusunu yaşadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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