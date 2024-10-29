THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel ucuz bilet kampanyası

Yapılan duyuruda; "Biletinizi 29-30 Ekim 2024'te alarak, 14 Şubat-26 Mart 2025 döneminde tüm Türkiye'ye 849 TL'den başlayan fiyatlarla seyahat edebilirsiniz." denildi.

ExtraFly Paketi: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.229 TL, diğer yurt içi uçuşlarda 1.179 TL. PrimeFly Paketi: Aynı hatlarda 1.299 TL, diğer uçuşlarda ise 1.239 TL.

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