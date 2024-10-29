Kars'ta 'maganda kurşunu' isabet eden çocuk öldü
Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada "maganda kurşunu" isabet eden 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 14:24, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 14:56
İnönü Caddesi üzerindeki düğün salonu henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlandı.
Bu sırada evinin önünde akülü aracıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'na "maganda kurşunu" isabet etti.
Ağır yaralanan Erdağı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erdağı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.