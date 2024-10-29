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Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını belirterek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 15:05, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 14:59
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Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor

Şimşek, Suudi Arabistan'ın küresel ölçekteki en önemli etkinliği olan ve bu sene Riyad'da 8'inci kez düzenlenen "Future Investment Initiative Konferansı" kapsamında "Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?" başlıklı panelde konuştu.

Türk ekonomisinin küresel ticaretteki parçalanmalara karşı dirençli olduğuna işaret eden Şimşek, "Dünya genelinde yaklaşık 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var, ihracatımızın yaklaşık yüzde 60'ını bu ülkelere yapıyoruz. Ticaretteki parçalanma gerçek bir risk ancak biz yakın ve dost coğrafyalardaki tedarik trendlerinden faydalanma eğilimindeyiz. Dolayısıyla parçalanma bir risk olsa da bu riske karşı daha dayanıklıyız." diye konuştu.

Şimşek, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere dikkati çekerek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin pek çok makroekonomik zorluğun üstesinden geldiğini vurgulayan Şimşek, "Merkez Bankası rezervleri 1,5 yıl içinde 100 milyar dolar arttı." ifadesini kullandı.

Şimşek, Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşüm dahil geniş bir reform gündeminin olduğunu ve bu reformları uygulamaya aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin üretim çeşitliliğine sahip büyük bir ekonomisi bulunduğuna işaret eden Şimşek, uyguladıkları programın yolunda gittiğini belirtti.

Şimşek, Türkiye'nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüzde 26 gibi oldukça düşük seviyede olduğuna dikkati çekerek, bunun Türkiye'nin büyümesi için bir avantaj sunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını bildiren Şimşek, ülkede son 20 yılda büyüme oranının ortalama yüzde 5'in üzerinde olduğunu kaydetti.

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