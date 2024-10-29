Sürpriz tokalaşma: İYİ Parti ve MHP gerginliğine Cumhuriyet molası
İYİ Parti ile MHP arasındaki gerginliğe Cumhuriyet molası... Geçen hafta yaşanan "urgan" polemiği sonrası MHP lideri Bahçeli ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun Anıtkabir'de tokalaşması dikkat çekti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 16:12, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 16:15
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ve İmralı hakkındaki sözlerine tepki olarak kürsüden urgan ip atmıştı.
Bahçeli de konuşmanın ardından urgan ipi istedi ve makam odasına astı.
Bugün Cumhuriyet'in 101. yılı törenlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Anıtkabir'deki törenin sona ermesi ile birlikte siyasiler birbiri ile tokalaştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yan yana gelerek tokalaşması dikkat çekti.