Sürpriz tokalaşma: İYİ Parti ve MHP gerginliğine Cumhuriyet molası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yan yana gelerek tokalaşması dikkat çekti.

Bugün Cumhuriyet'in 101. yılı törenlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Anıtkabir'deki törenin sona ermesi ile birlikte siyasiler birbiri ile tokalaştı.

Bahçeli de konuşmanın ardından urgan ipi istedi ve makam odasına astı.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ve İmralı hakkındaki sözlerine tepki olarak kürsüden urgan ip atmıştı.

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