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Dünyanın en iyi balık şefi Türkiye'de trafik kazasında öldü

Dünyanın en iyi balık şefi seçilen Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg Türkiye'de geçirdiği trafik kazasında öldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 16:39, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 16:41
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Dünyanın en iyi balık şefi Türkiye'de trafik kazasında öldü

Karavanıyla Türkiye'de bulunan Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg, İstanbul yakınlarında bir kamyonla çarpıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Wollenberg kurtarılamadı. Ölümü, Almanya'da büyük üzüntü yarattı. Yakınları Wollenberg'in Kıbrıs'a yerleşip, yeni bir hayat kurmak hayali olduğunu açıkladı.

Ünlü şefin karavanıyla İstanbul yakınlarında bir kamyonla çarpıştığını, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre kaza sırasında şefin yanında beraber yaşadığı iki köpeğinin de bulunduğunu ve onların akıbetinin bilinmediği kaydedildi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Michael Wollenberg'in ölümü eski bir ortak tarafından doğrulandı.

Eski ortağı, Wollenberg'in Kıbrıs'a yerleşmek istediğini belirterek, "Almanya'dan ve siyasetten bıkmıştı ve oradan başlamak istiyordu" dedi.

Dünyanın en iyi balık şefi

Michael Wollenberg bir zamanlar dünyanın en iyi balık şefi seçilmişti. Hamburg-Rotherbaum'da Alster kıyısındaki "Michelin" yıldızına layık görülen "Insel" gece kulübündeki "Amadeus" restoranını işletiyordu.

Diğer restoranlar ise Harburg'daki "Marinas", Volksdorf'taki "Eichenkrug" ve Langenhorn'daki "Marlin" ve "Wattkorn"du.

Eski profesyonel boksör Alexander Petkovic, Michael Wollenberg'in uzun süredir arkadaşıydı. 44 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabında ölüm haberinden "derinden etkilendiğini" söyledi.

Petkovic, şöyle yazdı: "Michael sadece iyi bir arkadaş değil, aynı zamanda çok özel bir insandı. Onun sıcak karizmasını ve birlikte paylaştığımız anıları her zaman hatırlayacağım."

Petkovic ayrıca Wollenberg'in ailesine başsağlığını şu sözlerle diledi: "Düşüncelerim sizinle ve Michael'ın cennette özel bir yeri olduğundan eminim. Ruhu huzur içinde yatsın."

Eski HSV oyuncusu Bernd Wehmeyer (72) de ölüm haberi üzerine "Çok iyi bir arkadaştı, hala inanamıyorum" diye yazdı.

Komedyen Otto Waalkes ve tasarımcı Claudia Effenberg gibi diğer ünlüler de ünlü şefin Türkiye'de trajik kaza sonrası ölümü nedeniyle başsağlığı mesajları yayınladı.

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