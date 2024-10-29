Düğün salonuna ateş açıldı; 6 yaşındaki çocuk öldü

Bu sırada, salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabası ile oynayan Muhammet Poyraz Erdağı başından yaralandı.

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