İki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı
Sakarya'da iki kız çocuğuna "cinsel istismarda" bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 18:06, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 18:06
SAKARYA (AA) - Sakarya'da iki kız çocuğuna "cinsel istismarda" bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre M.G, otomobiliyle Serdivan Kırantepe mevkisine götürdüğü 14 yaşında iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.
Çocukların durumu bildirdiği ailelerin şikayeti üzerine zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.