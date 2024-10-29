Kuğulu Park'ta 5 kuğu yavrusu dünyaya geldi
Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, beş siyah kuğu yavrusu doğdu. Sağlık kontrolleri yapılan sevimli yavrular, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sağlık kontrolleri yapılan 5 yavru, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kuğulu Park'ta bulunan başkentlilerden ilgi gördü
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 18:27, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 18:28
ANKARA (AA) - Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, 5 siyah kuğu yavrusu doğdu.
Ankara'nın Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki Kuğulu Park'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir mutluluk daha yaşandı.
Parkta her yıl büyüyen kuğu, kaz ve ördek ailesine dün akşam saatlerinde dünyaya gelen 5 siyah kuğu yavrusu eklendi.
Park görevlileri tarafından titizlikle takip edilen yavruların sağlık kontrolleri veteriner hekimler tarafından yapıldı.
Suya bırakılan 5 kuğu yavrusuna, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kuğulu Park'ta bulunan başkentliler yoğun ilgi gösterdi.
Görevlilerce ziyaretçilere yavruların sağlığı için yiyecek atılmaması uyarısında bulunuldu.