Kuğulu Park'ta 5 kuğu yavrusu dünyaya geldi

Park görevlileri tarafından titizlikle takip edilen yavruların sağlık kontrolleri veteriner hekimler tarafından yapıldı.

Parkta her yıl büyüyen kuğu, kaz ve ördek ailesine dün akşam saatlerinde dünyaya gelen 5 siyah kuğu yavrusu eklendi.

Ankara'nın Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki Kuğulu Park'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir mutluluk daha yaşandı.

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