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Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı

Orta Doğu'da İsrail'in saldırılarıyla devam eden gerginlik ve 5 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle altının ons fiyatı 2 bin 770 doların üzerine çıkarak rekor tazeledi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 18:32, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 19:08
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Orta Doğu'da İsrail'in saldırılarıyla devam eden gerginlik ve 5 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle altının ons fiyatı 2 bin 770 doların üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Güvenli liman varlıkları arasında gösterilen altın hem jeopolitik riskler hem de dünya genelinde faiz oranlarının düşürülmesine yönelik sürecin başlamasıyla yükseliş eğilimine devam ediyor.

Seneye 2 bin 65 dolardan başlayan altının onsu, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 34 değer kazanırken değerli metalin yılı bu seviyelerde tamamlaması halinde söz konusu getiri son 45 yılın en iyi performansına işaret edecek.

Değerli metalin bu performansında İsrail'in saldırılarının sürdüğü Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesi ve merkez bankalarının 2 yıldır devam eden sıkı para politikasından kademeli şekilde geri adım atmaya başlaması etkili oluyor.

Öte yandan, altının söz konusu performansı dolar endeksi ve tahvil faizlerinin yükseldiği bir dönemde gerçekleştirmesi dikkati çekiyor.

ABD'de Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki başkanlık yarışında birbirine yakın gelen anket sonuçları ülkedeki siyasi rekabet ortamını desteklerken, siyasi belirsizlikleri besliyor.

Analistler, doların değer kazanması ve tahvil faizlerinin yükselmesinin altının alternatif maliyetini artırmasına karşın, özellikle jeopolitik gerilimlerin artırdığı risk algısının güvenli liman arayışını desteklemiş olabileceğini dile getirdi.

Böylece altının ons fiyatı 2 bin 770 doların üzerine çıkarak rekor kırarken, TSİ 17.30 itibarıyla, önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 üzerinde 2 bin 769 dolar seviyesinde bulunuyor.

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