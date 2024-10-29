GÖKBEY Helikopteri ASELSAN'ın yerli ve milli çözümleriyle uçacak

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ilk yerli ve milli helikopteri GÖKBEY'de, ASELSAN tarafından geliştirilen 34 farklı aviyonik sistem kullanılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk teslimatı Jandarma Genel Komutanlığına yapılan T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, Türk savunma sanayisindeki kabiliyetler sayesinde etkin şekilde görev icra edecek.

ASELSAN tarafından yapılan açıklamaya göre, GÖKBEY'de ASELSAN tarafından geliştirilen 34 farklı aviyonik sistem kullanılıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ve modernize edilen hava araçları için milli ve yerli aviyonik sistem geliştirme çalışmaları yoğun işbirliği ile devam ediyor.

GÖKBEY Programı kapsamında çift motorlu, 6 ton sınıfında sivil ve askeri hafif genel maksat helikopterleri, TUSAŞ tarafından özgün olarak tasarlandı. Projenin en başından itibaren TUSAŞ ile birlikte görev yapan ASELSAN da bu projede helikopterlere aviyonik ekipman geliştirilmesi, askeri/sivil sertifikasyon ve aviyonik sistem geliştirilmesi görevini üstlendi.

GÖKBEY Helikopteri üzerinde görev yapan ASELSAN çözümleri arasında Uçuş Kontrol Bilgisayarı, milli haberleşme sistemleri, dost-düşman tanıma sistemi, Dokunmatik Uçuş Yönetim Sistemi, Entegre Modüler Gösterge, Kokpit Gösterge Ünitesi, Kokpit Kontrol Panelleri, Navigasyon Sistemi, Yapısal Bütünlük ve Kullanım Takip Sistemi ile Veri Toplama ve İşleme Birimi yer alıyor. GÖKBEY için geliştirilen aviyonik süit, halihazırda uluslararası sivil platformlarda kullanılan aviyonik süitler ile rekabet edecek yetkinlikte en modern özelliklere sahip bulunuyor.

- Hava araçlarında 10 binden fazla ASELSAN sistemi yer alıyor

ASELSAN; helikopter, uçak ve insansız hava aracı olmak üzere, 30?dan fazla farklı tipte hava aracının modernizasyonunu milli sistemler ile gerçekleştirdi. Büyük çoğunluğunu TUSAŞ ile birlikte modernize ettiği veya milli sistemlerini entegre ettiği 1100?den fazla hava aracı aktif olarak görev yapıyor. Bu hava araçları üzerinde toplamda 10 binden fazla ASELSAN aviyonik sistemi kullanılıyor.

ASELSAN, bu alanda 30 yılı aşan tecrübesiyle tüm platformların aviyonik sistemlerini müşteri ihtiyaçlarına en uygun şekilde sağlıyor. Pek çok farklı aviyonik süit, dünya ile yarışır seviyede, ASELSAN mühendisleri tarafından milli olarak geliştirildi. Savunma sanayisinde milli bağımsızlığın en önemli unsurlarından biri olan hava araçlarının görev bilgisayarları yazılımları da ASELSAN mühendisleri tarafından milli olarak gerçekleştiriliyor. Bu sayede milli olarak geliştirilen radar sistemleri, kendini koruma sistemleri, elektro-optik sistemler, mühimmatlar ve yeni nesil her türlü faydalı yükün platforma entegrasyonu da yapılıyor.

Daha önce yurt dışından tedarik edilen ve ihraç lisansına tabi, hava araçlarının en önemli bileşenlerinden biri olan navigasyon sistemi de ASELSAN tarafından millileştirildi. Bu sistem sadece yurt içinde değil, artık yurt dışındaki hava araçlarına da entegre ediliyor.

- ATAK'la başladı, diğer helikopterlerle sürüyor

ASELSAN, ATAK Helikopteri'nin ihracatı için ana yüklenici TUSAŞ ile ilk günden itibaren birlikte çalışıyor. Türkiye'nin 2000'li yılların başından itibaren ortaya koyduğu milli sistem ve platformlar hedefi doğrultusunda öncelikli olarak hava araçlarında kullanılan aviyonik sistemlerin beyni ve kalbi olarak nitelendirilen görev bilgisayarının millileştirilmesi ATAK Projesi'nde başarı ile gerçekleştirildi. Bunu ATAK helikopteri üzerindeki ekran, navigasyon, haberleşme, elektro-optik, kendini koruma ve silah sistemleri gibi birçok ekipmanın millileştirilmesi takip etti. ASELSAN'ın bu sistemleri ATAK Helikopteri üzerinde Türkiye?nin yanı sıra Filipinler ve Nijerya'da da kullanılıyor.

Şirket, 10 ton genel maksat helikopteri ve Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme helikopteri için ihtiyaç duyulan tüm aviyonik sistemlerin milli imkanlar ile geliştirilmesi ve entegrasyonu için TUSAŞ ile birlikte çalışmaya devam ediyor. ASELSAN, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait SEAHAWK helikopterlerine güdümlü mühimmat sisteminin entegrasyonunu yine yakın zamanda ortakları ile birlikte gerçekleştirdi.

ASELSAN, TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamındaki helikopterler için aviyonik ekipmanları da üretti. TUSAŞ tarafından üretimi devam eden helikopterler Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığına teslim ediliyor.

