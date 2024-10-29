Beşiktaş'tan Sezgin Gülnar açıklaması: Camiamızın evladı...

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, karşılaşma sonrası yaşananlara ilişkin resmi bir açıklama paylaştı. Siyah-Beyazlılar, spor muhabiri Emre Kaplan'a yönelik fiziki saldırının ardından gözaltına alınan Sezgin Gülnar ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "Bu sürecin ilerleyen safhalarında, hakeminden gazetecisine kadar olayda rol alanların kimlere ne amaçla hizmet ettiğini takip edip camiamızla ve milletimizle paylaşacağımızdan kimsenin şüphesi olması" denildi.

'GAZETECİ GÖRÜNÜMLÜ FANATİK...'

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş JK Yönetim Kurulu'ndan Duyuru

Büyük Beşiktaş Ailesi,

Başkanımıza ve İkinci Başkanımıza yönelik alkollü olduğu adli raporla sabit olan gazeteci görünümlü fanatik tarafından yazılan mesaj sonrası çıkan tartışma nedeniyle tutuklanan camiamızın evladı Sezgin Gülnar ile ilgili olarak süreci çok yakından takip ediyoruz.

İlgili tüm birimlerle hukukçularımız ve yöneticilerimiz iletişim halindedir. Burada hedef bir basın mensubu değil, gazetecilik mesleği ve ilkeleriyle hiçbir ilgisi olmayan saygısız bir mesajın, ülkemizi her gün tehdit eden toplumsal şiddetin bir başka türü olan sözlü taciz ve tahriktir. Bu süreçten herkesin ders alarak ve zararsız bir biçimde çıkmasını arzu ettiğimiz halde, konu üzerinde belli bir camia lehine baskı oluşturulduğunu ibretle izlemekteyiz.

'EVLADIMIZA ZARAR VEREBİLECEK HİÇBİR ADIM ATILMAMALIDIR'

Önceliğimiz Sezgin Gülnar'ın yanında olmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin emredici hukuk kurallarının Sezgin Gülnar için de uygulanarak bir an evvel evine dönmesini sağlamaktır. Bu süreç bitene kadar, evladımıza daha fazla zarar verebilecek hiçbir adım atılmamalıdır. Şu ana kadar yargıya müdahale anlamına gelecek bir açıklamadan sakınmamız, haklarımızı kullanmayacağımız olarak anlaşılmamalıdır.

Olayla ilgili tüm idari, adli ve yetkili kurum ve kuruluşları yasalarımızı uygulamaya tarafsız bir soruşturma yapmaya davet ediyoruz. Bu sürecin ilerleyen safhalarında, hakeminden gazetecisine kadar olayda rol alanların kimlere ne amaçla hizmet ettiğini takip edip camiamızla ve milletimizle paylaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."