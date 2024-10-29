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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İç cepheyi sağlam tutalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün sahip olduğumuz imkanların ve azmin üzerinde yükseldiğimiz bir döneme giriyoruz. Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz. İç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör sorununun çözümü için yaptığı çağrıya da destek veren Erdoğan, "Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğündeki yaklaşımların önyargısız değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı görüşündeyiz. Bu yaklaşım, kadim devlet yaklaşımının irfanının gereğidir" diye konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 19:43, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 21:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Onlar sanıyorlar ki bu milletin devleti sadece 101 yıllık geçmişe sahiptir. Halbuki Cumhuriyetimiz 101 yıl önce yeni bir devlet olarak değil yeniden başlangıcın sembolu bir rejim olarak kurulmuştur.

Bu millet tarihin her döneminde maruz kaldığı tüm saldırıların üstesinden gelmeyi başararak küllerinden yeniden doğmayı başarmış asil bir millettir.

"İÇ CEPHEYİ SAĞLAM TUTALIM"

Bugün sahip olduğumuz imkanların ve azmin üzerinde yükseldiğimiz bir döneme giriyoruz. Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz.

İç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır.

Dünyada tarihi gelişmelerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde 85 milyon Türkiye vizyonu etrafında birleşmemiz hayati bir öneme sahiptir.

"CUMHUR İTTİFAKI ORTAĞIMIZ ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ YAKLAŞIMLAR ÖNYARGISIZ DEĞERLENDİRİLMELİ"

Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğündeki yaklaşımların önyargısız değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı görüşündeyiz. Bu yaklaşım, kadim devlet yaklaşımının irfanının gereğidir.

Bizim için koskoca bir tarihin tamamı birdir, bütündür, milletimize aittir. Hep beraber Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde bütünleşme zamanı gelmiştir.

"GELİN TÜRKİYE YÜZYILI'NI BİRLİKTE İNŞA EDELİM"

Hiçbir zorluk bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Siyasi, sosyal ve ekonomik tüm hedefleriyle Türkiye Yüzyılı'nı mutlaka ama mutlaka hayata geçireceğiz.

Tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum, gelin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim. Gelin, ayrık otlarını değil, bin yıllık kardeşliğimizi büyütelim. Bu çağrımıza yoldaşlık edecek herkes tarihin şanlı sayfalarında hak ettiği yeri alacaktır"

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli mesajlar vermişti.

Bahçeli, "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin." çağrısında bulunmuştu.

Türkiye ve Türk milleti için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Bahçeli, "Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." şeklinde konuşmuştu.

MHP lideri, "Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.

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