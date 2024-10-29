Sağlık Bakanı'ndan mülakat ve personel alım açıklaması
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024 yılında yeni alım düşünmediklerini, 2025 için ise sayının netleşmediğini duyurdu. Alımlarda mülakatın yapılmayacağını vurgulayan Bakan, atamaların yalnızca KPSS puan avantajına göre yapılacağını ifade etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 19:52, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 20:27
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu mülakat ve personel alımı hakkında açıklamalarda bulundu.
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'e konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024 yılı için yeni personel alım planlamadıklarını, 2025 yılı içinse net bir sayının henüz belirlenmediğini açıkladı.
Alımlarda mülakat yapılmayacağını vurgulayan Bakan, atamaların yalnızca KPSS puan avantajına göre yapılacağını ifade etti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan mülakat ve personel alım açıklaması.Edip Üzen (@edipuzen) October 29, 2024
Memişoğlu, 2024 yılında yeni alım alım düşünmediklerini, 2025 için ise sayının netleşmediğini söyledi.
Personel alımında mülakat yapmayacaklarını, KPSS puan üstünlüğüne göre atamaları yapacaklarını. pic.twitter.com/9fYPWuoqiG