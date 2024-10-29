Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD: Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında Akdeniz'de saat 19.43'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 20:03, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 20:05
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.43'te merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesine 267 kilometre mesafede olan depremin, 7.6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.