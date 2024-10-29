TFF, Süper Lig'de 10. haftanın VAR kayıtlarını yayınladı
TFF, Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 20:26, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 20:28
TFF, Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 10. haftasında oynanan ve tartışmalı pozisyonların olduğu maçların VAR kayıtlarını yayınladı.
TFF'nin paylaştığı videoda Kasımpaşa-Samsunspor ve Başakşehir-Eyüpspor müsabakalarının VAR kayıtları yer aldı.
İşte TFF'nin yayınladığı VAR kayıtları: