Nevşehir'de boşandığı kadını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de boşandığı kadını otomobilinde tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Yaklaşık bir ay önce boşandığı Mine Özcan'ı (28) dün kentteki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında bulunan otomobilinde tabancayla öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan Hüseyin Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Nevşehir Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



- Olay

Nevşehir'de dün Yeni Mahalle'deki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında 50 AEM 178 plakalı otomobilin içinde bir kadının kanlar içinde hareketsiz olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, ekipler araçta bulunan Mine Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Polis, araç ve çevresindeki araştırmada 6 mermi kovanı bulmuştu.

Cinayetin ardından kaçan Hüseyin Ç, Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarmaya teslim olmuştu.