Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Köse: Kuva-yi Milliye ruhunu yaşatmaya kararlıyız

Taklitçi Kasımı bekliyor
Taklitçi Kasımı bekliyor
'Narin için jandarmanın üfürükçüye gittiği iddiası asılsızdır'
'Narin için jandarmanın üfürükçüye gittiği iddiası asılsızdır'
Denizli'de 6 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı
Denizli'de 6 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
'Gazze'deki insani kriz acil önlem alınmazsa kıtlığa dönüşebilir'
'Gazze'deki insani kriz acil önlem alınmazsa kıtlığa dönüşebilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İç cepheyi sağlam tutalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İç cepheyi sağlam tutalım
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Türkiye'nin toplam yol ağı 50 bin kilometreye ulaşacak
Türkiye'nin toplam yol ağı 50 bin kilometreye ulaşacak
UKON et fiyatlarının arttığını duyurdu
UKON et fiyatlarının arttığını duyurdu
Taklit-tağşiş yapan 2 firma daha açıklandı
Taklit-tağşiş yapan 2 firma daha açıklandı
Meclis'te bütçe mesaisi yarın başlıyor
Meclis'te bütçe mesaisi yarın başlıyor
Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor
Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor
Kirayı 20 lira eksik ödeyen kiracıya tahliye kararı
Kirayı 20 lira eksik ödeyen kiracıya tahliye kararı
TUSAŞ'a saldırı görüntülerini paylaşanlara soruşturma açılacak
TUSAŞ'a saldırı görüntülerini paylaşanlara soruşturma açılacak
THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel ucuz bilet kampanyası
THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel ucuz bilet kampanyası
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Okullarda 'Kızılay öğretmeni' dönemi başlıyor
Okullarda 'Kızılay öğretmeni' dönemi başlıyor
Togg, yollara çıkışının 2. yılını kutluyor
Togg, yollara çıkışının 2. yılını kutluyor
Ekonominin kasım ajandası yoğun
Ekonominin kasım ajandası yoğun
Erdoğan: Yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arefesindeyiz
Erdoğan: Yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arefesindeyiz
Her iki firmadan biri merdiven altı
Her iki firmadan biri merdiven altı
Hastane alma hayali kuran doktoru dolandırdılar: 1 milyon dolar kaptırdı
Hastane alma hayali kuran doktoru dolandırdılar: 1 milyon dolar kaptırdı
'7 bin TL' mecburiyetini fırsata çevirdiler
'7 bin TL' mecburiyetini fırsata çevirdiler
Erdoğan tebrik etmiş! Hükümetten Bahçeli'nin çağrısına tam destek
Erdoğan tebrik etmiş! Hükümetten Bahçeli'nin çağrısına tam destek
Ameliyatın ertelenmesine sinirlendi...Doktora saldırdı
Ameliyatın ertelenmesine sinirlendi...Doktora saldırdı
FETÖ'den ihraç polis memuru intihar etti
FETÖ'den ihraç polis memuru intihar etti
Yeni girişimlere 44 milyon liralık 'melek' desteği
Yeni girişimlere 44 milyon liralık 'melek' desteği
İmralı görüşmesinden yeni detaylar ortaya çıktı
İmralı görüşmesinden yeni detaylar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda düşüş sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda düşüş sürecek
Açık Radyo'nun lisansı neden iptal edildi?
Açık Radyo'nun lisansı neden iptal edildi?
Ana sayfaHaberler

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Köse: Kuva-yi Milliye ruhunu yaşatmaya kararlıyız

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse, "Kuva-yi Milliye ruhunu Cumhuriyetimizin 101'inci yılında yerli ve milli imkanlarımızı geliştirerek, kendine yeterlilik ilkesi temelinde ve dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunu bilerek yaşatmaya kararlıyız'' dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 21:41, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 21:42
Yazdır
Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Köse: Kuva-yi Milliye ruhunu yaşatmaya kararlıyız

Milli İstihbarat Akademisi, cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünde istihbaratın cumhuriyet tarihindeki gelişimini ve gelecekteki rolünü ele almak amacıyla 'Cumhuriyet ve İstihbarat' başlıklı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse'nin yaptığı etkinlikte, cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar istihbarat alanında kaydedilen gelişmeler farklı perspektiflerden ele alındı. Etkinliğin öne çıkan bölümlerinden biri, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı'nın Cumhuriyet dönemi istihbaratını tarihsel bir bakış açısıyla ele aldıkları sohbet oldu. Ortaylı ve Bardakçı'nın sohbeti ilgiyle izlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, konuşmasına, 23 Ekim'deki terör saldırısında hayatını kaybeden şehitleri anarak başladı. Köse, Türk istihbarat tarihinin köklü geçmişini ve bugünkü stratejik rolünü belirterek her dönemde milli iradeye sahip çıkıldığını vurguladı.

'İSTİHBARATIN ÜSTLENDİĞİ ROLÜ ANLAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki istihbarat hamlelerinin bugüne uzanan etkilerini ele alan Köse, "Köklü istihbarat tarihimizin karşılaştığı zorlukları ve mücadele ettiği şer odaklarını tahlil etmeden, günümüzde ülkemizin çevrelendiği hibrit savaş ortamında istihbaratın üstlendiği rolü anlamamız mümkün değildir" diye konuştu.

Geçmişteki bağımsızlık mücadelesinin değerlerini günümüzde de sürdürmeye kararlı olduklarını vurgulayan Köse, "Kuva-yi Milliye ruhunu cumhuriyetimizin 101'inci yılında yerli ve milli imkanlarımızı geliştirerek, kendine yeterlilik ilkesi temelinde ve dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunu bilerek yaşatmaya kararlıyız" dedi.

Cumhuriyet tarihinde Türkiye'nin bölgesel istihbarat stratejilerini ele alan Köse, istihbaratın milli savunmanın ve bağımsızlık mücadelesinin sürdürülmesinde önemli bir işlev üstlendiğini belirtti. Köse, Türkiye'nin varoluş mücadelesinin büyük güçlerin işgali ve çeşitli saldırılar karşısında gerçekleştiğini vurgulayarak, "Büyük güçlerin işgali, içeriden ve dışarıdan her türlü saldırıları altında yürütülen bu varoluş mücadelesinde istihbarat faaliyetleri de son derece önemli bir yer tuttu'' ifadelerini kullandı.

Etkinliğin panel oturumu ise Yücel Yiğit, Alp Şimşeker ve Milli İstihbarat Akademisi öğretim üyesi Serhat Aslaner'in katılımıyla devam etti. Panelde, Cumhuriyet'in istihbarat alanındaki etkisi ve milli mücadele dönemindeki istihbarat çalışmaları ele alındı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber