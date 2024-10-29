2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Taklitçi Kasımı bekliyor
Taklitçi Kasımı bekliyor
'Narin için jandarmanın üfürükçüye gittiği iddiası asılsızdır'
'Narin için jandarmanın üfürükçüye gittiği iddiası asılsızdır'
Denizli'de 6 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı
Denizli'de 6 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
'Gazze'deki insani kriz acil önlem alınmazsa kıtlığa dönüşebilir'
'Gazze'deki insani kriz acil önlem alınmazsa kıtlığa dönüşebilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İç cepheyi sağlam tutalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İç cepheyi sağlam tutalım
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Türkiye'nin toplam yol ağı 50 bin kilometreye ulaşacak
Türkiye'nin toplam yol ağı 50 bin kilometreye ulaşacak
UKON et fiyatlarının arttığını duyurdu
UKON et fiyatlarının arttığını duyurdu
Taklit-tağşiş yapan 2 firma daha açıklandı
Taklit-tağşiş yapan 2 firma daha açıklandı
Meclis'te bütçe mesaisi yarın başlıyor
Meclis'te bütçe mesaisi yarın başlıyor
Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor
Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor
Kirayı 20 lira eksik ödeyen kiracıya tahliye kararı
Kirayı 20 lira eksik ödeyen kiracıya tahliye kararı
TUSAŞ'a saldırı görüntülerini paylaşanlara soruşturma açılacak
TUSAŞ'a saldırı görüntülerini paylaşanlara soruşturma açılacak
THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel ucuz bilet kampanyası
THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel ucuz bilet kampanyası
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Okullarda 'Kızılay öğretmeni' dönemi başlıyor
Okullarda 'Kızılay öğretmeni' dönemi başlıyor
Togg, yollara çıkışının 2. yılını kutluyor
Togg, yollara çıkışının 2. yılını kutluyor
Ekonominin kasım ajandası yoğun
Ekonominin kasım ajandası yoğun
Erdoğan: Yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arefesindeyiz
Erdoğan: Yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arefesindeyiz
Her iki firmadan biri merdiven altı
Her iki firmadan biri merdiven altı
Hastane alma hayali kuran doktoru dolandırdılar: 1 milyon dolar kaptırdı
Hastane alma hayali kuran doktoru dolandırdılar: 1 milyon dolar kaptırdı
'7 bin TL' mecburiyetini fırsata çevirdiler
'7 bin TL' mecburiyetini fırsata çevirdiler
Erdoğan tebrik etmiş! Hükümetten Bahçeli'nin çağrısına tam destek
Erdoğan tebrik etmiş! Hükümetten Bahçeli'nin çağrısına tam destek
Ameliyatın ertelenmesine sinirlendi...Doktora saldırdı
Ameliyatın ertelenmesine sinirlendi...Doktora saldırdı
FETÖ'den ihraç polis memuru intihar etti
FETÖ'den ihraç polis memuru intihar etti
Yeni girişimlere 44 milyon liralık 'melek' desteği
Yeni girişimlere 44 milyon liralık 'melek' desteği
İmralı görüşmesinden yeni detaylar ortaya çıktı
İmralı görüşmesinden yeni detaylar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda düşüş sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda düşüş sürecek
Açık Radyo'nun lisansı neden iptal edildi?
Açık Radyo'nun lisansı neden iptal edildi?
Ana sayfaHaberler

2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahiplerini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 21:50, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 21:50
Yazdır
2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasının ardından 2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimleri açıkladı.

2024 CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ'Nİ KİMLER ALDI?

Buna göre, Bilim Kültür alanında Gönül Tekin, Günay Kut, edebiyat alanında Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, müzik alanında Ahmet Özhan, sinema alanında Göksel Arsoy, tiyatro alanında Turan Oflazoğlu, kütüphanecilik alanında Ramazan Minder, zanaatlar alanında Salih Balakbabalar büyük ödüle layık görüldü, Vefa ödülünün sahibi ise Halit Refiğ oldu.

Konuşmaların ardından, Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Devlet Çoksesli Korosu, şarkı ve türkülerden oluşan bir seçki sundu. Konserde, müzisyen Ömer Faruk Tekbilek de ney solisti olarak sahne aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, bayrak kırmızısı elbisesinin yakasında ay yıldızlı rozet taşıdığı görüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber