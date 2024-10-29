Denizli'de 6 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Denizli'de 6 gündür devam eden yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

"ZORLU MÜCADELEMİZ BAŞARI İLE SONUÇLANDI

Açıklamada, "Denizli'de sarp ve dağlık arazide devam eden yangına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelemiz başarıyla sonuçlandı. Yeşil Vatan için fedakarca emek veren kahramanlarımıza, destekleriyle yanımızda olan Denizli Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun başta olmak üzere kurum amirlerimize, kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve bizlerle tek yürek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

YANGIN 24 EKİM'DE ÇIKMIŞTI

Başkarcı Dağı'nda zirvede bulunan ormanlık alanda, 24 Ekim'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.