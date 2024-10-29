Halı silkelerken terastan düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde halı silkelerken terastan düşen kız ağır yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2024 23:15, Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 23:16
Olay, saat 19.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Hürriyet Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın terasında meydana geldi. Hayrunnisa S. (16) terasta halı silkelerken dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.
Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.