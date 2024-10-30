Yargıtay İç Yönetmeliğinde Değişiklik

Yargıtay Başkanlığından:

YARGITAY İÇ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/8/1983 tarihli ve 18150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay İç Yönetmeliğinin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 55- Her seçimde oyların sayımı işlerini yapmak üzere Yargıtay üyeleri arasından üç kişiden oluşacak Sayım Kurulu Yargıtay Birinci Başkanı tarafından, Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminde ise Birinci Başkanlık Kurulu tarafından seçilir. Başkanlar Kurulu tarafından yapılan seçimlerde de bu kurul üç kişiden oluşur. Bu üyelerin en kıdemlisi Kurula başkanlık eder."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.